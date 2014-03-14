США передали до Ради безпеки ООН проект резолюції щодо України

Сполучені Штати Америки подали в четвер до Ради безпеки ООН проект резолюції щодо становища в Україні, що має підтримати цілісність України і відкинути кримський референдум, повідомила після засідання Ради безпеки щодо України посол США в ООН Саманта Павер, передає Радіо Свобода.

Головні моменти проекту – підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, підтвердження незаконності кримського референдуму, який відбувається без згоди України, і заклик до світу не визнавати його результатів, сказала вона.

Посол наголосила, що цей проект резолюції, яку, як очікують, Росія заветує, має на меті «засвідчити рівень ізоляції Росії, яка йде немирним шляхом». За її словами, вона сподівається, що Росія почула голоси 14 членів Ради безпеки, які підтримали територіальну цілісність України (15-м членом є Росія).

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За повідомленнями, резолюцію мають винести на голосування ще до референдуму про вступ Криму до Росії, призначеного на неділю, – ймовірно, в суботу.

На засіданні Ради безпеки в середу виступив, зокрема, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

У середу дипломати в ООН повідомляли, що текст проекту резолюції готують таким чином, щоб його не ветував Китай своїм голосом проти, а принаймні утримався. Китай заявляє, що виступає проти втручання у внутрішні справи інших держав, але прямо не засуджує дій Росії стосовно України, як то робить більшість провідних держав світу.