Коломойський пообіцяв забезпечити армію на південному сході України пальним - журналіст

14:02, 14 березня 2014
Політика
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Сьогодні до губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського звернулися начальники оперативного командування "Південь" - що здійснює управління військовими частинами в 11 областях, на Сході і Півдні України.

Воинские части получили приказ следовать на маневры

Про це розповів головний редактор видання Цензор Юрій Бутусов у своєму Facebook.

“Військові частини отримали наказ слідувати на маневри, але у кількох частин паливо для виконання наказу відсутнє. Взагалі. Губернатор зібрав нараду, яка тривала близько 3 годин. Результат - всі частини швидкого реагування будуть забезпечені пальним. Будуть заправлені сотні бойових машин. Всі бойові вертольоти. Кожна військова частина отримала маршрут висування до найближчих бензозаправок, заправники приїдуть на аеродроми - так що завтра на деяких дніпропетровських заправках будуть дуже незвичайні черги”, - повідомив журналіст.

Також він зазначив, що складений маршрут руху військових колон, графік безперебійних поставок і постачання.

"І необхідне уточнення: військова махина запущена на особисті кошти губернатора Дніпропетровської області, виконання рішення губернатор контролює особисто”, - резюмував Бутусов. 

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