Коломойський пообіцяв забезпечити армію на південному сході України пальним - журналіст

Про це розповів головний редактор видання Цензор Юрій Бутусов у своєму Facebook.

“Військові частини отримали наказ слідувати на маневри, але у кількох частин паливо для виконання наказу відсутнє. Взагалі. Губернатор зібрав нараду, яка тривала близько 3 годин. Результат - всі частини швидкого реагування будуть забезпечені пальним. Будуть заправлені сотні бойових машин. Всі бойові вертольоти. Кожна військова частина отримала маршрут висування до найближчих бензозаправок, заправники приїдуть на аеродроми - так що завтра на деяких дніпропетровських заправках будуть дуже незвичайні черги”, - повідомив журналіст.

Також він зазначив, що складений маршрут руху військових колон, графік безперебійних поставок і постачання.

"І необхідне уточнення: військова махина запущена на особисті кошти губернатора Дніпропетровської області, виконання рішення губернатор контролює особисто”, - резюмував Бутусов.