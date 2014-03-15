У Магадані понад 5 тисяч людей вийшли на мітинг на підтримку України

«Вони (організатори - УНІАН) заявили про участь в мітингу 3 тисяч осіб, проте реально прийшло більше 5 тисяч. І це незважаючи на міцні морози, які стоять зараз на Колимі», - цитує РІА «Новости» представника уряду Колими.

Організаторами мітингу виступила громадська організація ”Бойове братерство” і регіональна українська національно-культурна автономія ”Колима-Славутич”.

За даними агентства, учасники мітингу тримали в руках плакати з написами ”Фашизм не пройде”, ”Магаданці за мир і злагоду в Україні”, ”Солідарні з Кримом”, ”Крим образити не дамо”.

«На Колимі проживає дуже багато українців, тому все, що відбувається в Україні, сприймається близько до серця. У регіоні зараз готові прийняти бажаючих переселитися. У нас діє програма ”Сприяння добровільному переселенню в Магаданську область співвітчизників, які проживають за кордоном”, у рамках якої людям допомагають з придбанням житла і працевлаштуванням”, - говориться в повідомленні.

Читайте такожУкраїнців з російськими паспортами зашлють на Магадан і Чукотку

Як повідомляв УНІАН, в Україні після масових протистоянь між активістами Майдану і представниками силових структур, в результаті яких за три дні загинули близько 100 чоловік, сотні були госпіталізовані, тисячі одержали поранення, Президент України Віктор Янукович пішов на низку поступок, зокрема, погодився на дострокові президентські вибори. Проте 21 лютого він залишив Київ, не підписавши закони, і Верховна Рада прийняла постанову про самоусунення Президента.

27 лютого Верховна Рада призначила Арсенія Яценюка прем`єр-міністром України і затвердила склад Кабінету міністрів України.

1 березня Рада Федерації Росії, «виходячи з інтересів і безпеки життя громадян РФ», прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого збройні формування без пізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і державні об`єкти в Криму. Кримська влада визнає, що ці загарбники – російські військові.