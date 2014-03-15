Наступне засідання ВР відбудеться в понеділок о 10.00 - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, Турчинов зазначив, що в понеділок необхідно буде, зокрема, ухвалити рішення щодо внесення змін до держбюджету для фінансування потреб Збройних сил та розглянути інші питання, пов`язані із забезпеченням обороноздатності України.

“Я звертаюсь до всіх депутатів з усіх фракцій обов`язково бути о 10-й годині ранку в понеділок”, - закликав спікер.

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Також Турчинов додав, що необхідно, аби в понеділок склали свої повноваження народні депутати, які були призначені до урядових структур.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 березня, Верховна Рада України прийняла рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради АР Крим.

Відповідну постанову підтримали 278 народних депутатів.