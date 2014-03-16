ООН може обійти російське вето на резолюцію щодо України

Такого варіанту розвитку подій не виключив постпред Великобританії при ООН Майкл Лайалл, повідомляє радіо Ехо Москви.

За його словами, країни-учасниці Радбезу не збираються опускати руки тільки тому, що Росія наклала вето на проект резолюції про незаконність кримського референдуму. Підтримали запропонований США документ 13 з 15 країн-членів Ради безпеки ООН, Китай утримався.

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У МЗСРосії заявили, що США за допомогою запропонованої резолюції хотіли "створити брехливий інформаційний фон навколо референдуму в Криму".

У Росії вважають, що документ від початку не мав під собою ніяких підстав, оскільки події в Україні не загрожують міжнародному миру та безпеці.