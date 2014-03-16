У Харкові учасники мітингу вирушили до консульства РФ просити допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, у ході беруть участь кілька тисяч осіб, за різними підрахунками - до трьох тисяч.

Перед колоною учасники маршу несуть 100-метровий прапор РФ. Люди скандують: «Харків, вставай», «Росія», «Путін».

Перед цим біля Харківської облдержадміністрації кілька десятків учасників акції спробували прорвати кордон міліціонерів, які охороняють вхід до будівлі. Міліціонерам щитами вдалося відтіснити мітингувальників.

Зараз на площі Свободи навпроти ОДА залишаються ще близько 150 активістів із георгіївськими стрічками.