Константинов сподівається на швидке рішення про прийняття Криму в РФ

"Я думаю, що російська влада відповість швидко (на звернення про вступ Криму в РФ). Це подія не лише кримська, але російська і світова. Тому, думаю, реакція буде швидка", - сказав Константинов в ефірі телеканалу "Росія 24".

Він також підтвердив, що це питання буде одним з основних у ході візиту делегації Верховної ради Криму в Москву, який розпочнеться в понеділок. "Ми їдемо в Москву для того, щоб нас вже взяли, нарешті, та не підемо, поки не візьмуть", - сказав спікер парламенту.

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За його словами, у понеділок на сесії кримського парламенту будуть прийняті всі документи, необхідні для завершення процедури звернення з проханням про прийняття Криму до складу РФ. "Порядок насичена, будемо працювати в цілодобовому режимі. Завтра приймаємо всі юридично необхідні документи і будемо імплементувати референдум - це дуже важливо для життя республіки, для подальшого входження до складу Федерації як суб'єкта", - зазначив Константинов.

РИА Новости http://ria.ru/world/20140317/999749128 .html#ixzz2wAvQsbA4