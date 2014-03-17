Константинов сподівається на швидке рішення про прийняття Криму в РФ

01:44, 17 березня 2014
Політика
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Влада Криму сподіваються, що рішення про включення автономії до складу РФ буде прийняте швидко, і це питання парламентська делегація АКР має намір обговорити в ході наміченого на понеділок візиту до Москви, заявив глава кримського Верховної ради Володимир Константинов.

Владимир Константинов, глава ВР Крыма

"Я думаю, що російська влада відповість швидко (на звернення про вступ Криму в РФ). Це подія не лише кримська, але російська і світова. Тому, думаю, реакція буде швидка", - сказав Константинов в ефірі телеканалу "Росія 24".

Він також підтвердив, що це питання буде одним з основних у ході візиту делегації Верховної ради Криму в Москву, який розпочнеться в понеділок. "Ми їдемо в Москву для того, щоб нас вже взяли, нарешті, та не підемо, поки не візьмуть", - сказав спікер парламенту.

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За його словами, у понеділок на сесії кримського парламенту будуть прийняті всі документи, необхідні для завершення процедури звернення з проханням про прийняття Криму до складу РФ. "Порядок насичена, будемо працювати в цілодобовому режимі. Завтра приймаємо всі юридично необхідні документи і будемо імплементувати референдум - це дуже важливо для життя республіки, для подальшого входження до складу Федерації як суб'єкта", - зазначив Константинов.

РИА Новости http://ria.ru/world/20140317/999749128 .html#ixzz2wAvQsbA4

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