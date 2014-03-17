Ярема заявив про скорий розпуск самооборони Євромайдану

Про це в інтерв'ю "УП" заявив перший віце-прем'єр Віталій Ярема.

"Ті люди, які брали участь у поваленні режиму Януковича, вимагають швидких змін в нашій країні і в новому уряді. Цього вимагає суспільство. Люди, які привели нову владу і посадили в такі гарні кабінети, вони не вимагають зміни осіб, а зміни ситуації в Україні. Їх можна зрозуміти. Але це переростає в реальну загрозу громадському порядку. Декотрі, хто входить у ці угруповання, не мають відношення до Майдану і не брали участь у подіях 20 лютого", - сказав Ярема.

Він повідомив, що сьогодні йдуть консультації з радою Майдану і керівниками підрозділів самооборони. Частина з самооборонців залучається до Національної гвардії.

"А потім настане "час Ч", коли з Майдану і на телебаченні буде оголошено, що з такого-то ці формування є незаконними, а їх учасники будуть затримані і притягнуті до відповідальності. Для цього людей треба попередити і дати їм можливість добровільно здати зброю. Вони повинні розуміти, що відтепер будуть притягатися до відповідальності", - заявив перший віце-прем'єр.