У Севастополі за приєднання до Росії проголосувало 123% населення

Згідно з офіційним повідомленням станом на 00-00 з Криму: Явка виборців в Криму на 20.00 (22.00 мск) склала 81,36%, повідомив голова комісії Верховної ради Криму з організації та проведення референдуму Михайло Малишев.

Блогер teh-nomad уточнює, що «На 20 годин в Криму проголосували 1 млн 250 тис. 426 осіб. Це результат без урахування Севастополя», - сказав він. «З урахуванням Севастополя проголосували 1 млн 724 тис 563 людини», - додав голова комісії. Блогер уточнює, що якщо порахувати: 1 724 563-1 250 426= 474 137 осіб з Севастополя проголосували на референдумі.

На кінець минулого року населення Севастополя склало 385 462 людини. Це з урахуванням дітей, які не мали права голосувати.

474 137 - 385 462 = 88675 людина випадково з'явилася в Севастополі під час референдуму.

474 137 /385 462*100=123% севастопольців проголосували за входження до складу Росії.