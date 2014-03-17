НАТО: Незаконний референдум підриває пошук політичного врегулювання кризи в Україні

Про це йдеться у заяві НАТО, опублікованій на сайті Альянсу.

«Ми вважаємо, що так званий референдум, який відбувся 16 березня в українській Автономній Республіці Крим, в однаковій мірі незаконний та нелегітимний. Референдум порушив Конституцію України і міжнародне право, і союзники НАТО не визнають його результати», - йдеться у заяві.

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В Альянсі зазначають, що референдум проводився «в умовах військової інтервенції та обмеження і маніпуляції засобів масової інформації, що виключало будь-яку можливість вільної дискусії та обговорення і позбавляло голосування будь-якого авторитету».

«Ми закликаємо Російську Федерацію до деескалації ситуації, у тому числі шляхом припинення всіх військових дій проти України. Так званий референдум підриває зусилля з пошуку політичного врегулювання кризи в Україні», - заявляє НАТО.

У Північноатлантичному альянсі наголошують: «Ми також закликаємо Російську Федерацію дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, повернутися на шлях діалогу і прагнути мирного, політичного вирішення, в тому числі за допомогою прямого діалогу з урядом України. Тому ми закликаємо Російську Федерацію не застосовувати жодних заходів, щоб анексувати Крим, що було би явним порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй».

Також Альянс повідомляє, що «союзники НАТО підтверджують повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і принципу недоторканності її міжнародно визнаних кордонів».