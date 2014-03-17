"Референдум" в Криму незаконний і нелегітимний - Генсек НАТО

Про це він повідомив у своєму Твіттер.

«Так званий референдум в Криму є незаконним і нелегітимним», - написав він. Також він додав, що це волевиявлення «порушує українську Конституцію та міжнародне право».

Крім цього Расмуссен зазначив, що «союзники по НАТО не визнають результати» кримського референдуму.

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Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь проголосували про приєднання Криму до РФ.