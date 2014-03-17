У мережі з'явилося відео нападу на українське посольство у Москві

У Москві активісти партії «Другая Россия» здійснили напад на Посольство України в РФ.

Четверо представників партії «Інша Росія» вчинили напад на українське дипломатичне представництво. Нападники кинули на територію посольства дві димові шашки. Крім того, були розкидані листівки «Київ - російське місто». Нападників затримала московська поліція. Заходи безпеки біля посольства посилили.

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