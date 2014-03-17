У мережі з'явилося відео нападу на українське посольство у Москві
19:13, 17 березня 2014Політика
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У Москві активісти партії «Другая Россия» здійснили напад на Посольство України в РФ.
"Інша Росія" / mmet.livejournal.com
Четверо представників партії «Інша Росія» вчинили напад на українське дипломатичне представництво. Нападники кинули на територію посольства дві димові шашки.
Крім того, були розкидані листівки «Київ - російське місто».
Нападників затримала московська поліція. Заходи безпеки біля посольства посилили.
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