Генасамблея ООН проведе засідання щодо України 20 березня

Про це сообщилаофициальный представник голови 68-ї сесії Генасамблеї Афаф Конджа, пише ИТАР - ТАСС .

"Голова(ГА ООН Джон Еш - ред.) розіслав лист країнам-членам з запрошенням на пленарне засідання, яке пройде в четвер 20 березня", - сказала співрозмовник агентства. За її словами, засідання проводиться за офіційним запитом постійного представника України при ООН Юрія Сергєєва.

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Раніше повідомлялося, що після того, як Росія минулої суботи наклала вето на ухвалення резолюції проти референдуму в Криму в Раді Безпеки ООН, Київ разом зі своїми прихильниками розглядає можливість проведення аналогічного документа через Генасамблею.

Резолюції ГА ООН приймаються простою більшістю голосів. Вони не обов'язкові до виконання і мають виключно рекомендаційний характер.