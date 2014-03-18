Генасамблея ООН проведе засідання щодо України 20 березня
Генеральна Асамблея ООН проведе пленарне засідання щодо України в четвер, 20 березня.
Про це сообщилаофициальный представник голови 68-ї сесії Генасамблеї Афаф Конджа, пише ИТАР - ТАСС .
"Голова(ГА ООН Джон Еш - ред.) розіслав лист країнам-членам з запрошенням на пленарне засідання, яке пройде в четвер 20 березня", - сказала співрозмовник агентства. За її словами, засідання проводиться за офіційним запитом постійного представника України при ООН Юрія Сергєєва.
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Раніше повідомлялося, що після того, як Росія минулої суботи наклала вето на ухвалення резолюції проти референдуму в Криму в Раді Безпеки ООН, Київ разом зі своїми прихильниками розглядає можливість проведення аналогічного документа через Генасамблею.
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