Соціалісти можуть не підтримати кандидатуру Порошенка

Соціалісти можуть не підтримати кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомив учасник загальних зборів парламентської більшості, який побажав залишитися неназваним.

Зокрема, за словами співрозмовника агентства, в рамках обговорення питання щодо кандидатур прем’єр-міністра і спікера слово взяв лідер СПУ Олександр МОРОЗ, який сказав, що не може дати стовідсоткової гарантії, що соціалісти підтримають П.ПОРОШЕНКА.

В той же час офіційно перевірити цю інформацію поки що неможливо, оскільки фракція соціалістів у повному складі знаходиться на зборах.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розподілом посад між учасниками коаліції, посада голови ВР відходить “Нашій Україні”.

Сьогодні на засіданні фракції “Наша Україна” було ухвалено рішення висувати на посаду голови Верховної Ради кандидатуру П.ПОРОШЕНКА.