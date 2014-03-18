У «Межигір'ї» виявили раритетні авто кіностудії імені Довженка

У резиденції колишнього президента Віктора Януковича «Межигір'я» виявлено три раритетних автомобілі, що раніше належали кіностудії ім. Довженка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прес-секретар Антикорупційного комітету з боротьби з корупцією в органах влади Олександр Герасимов.

Зокрема, Герасимов розповів про оборудку, в результаті якої раритетні радянські автомобілі опинилися у власності Януковича.

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За його словами, ще в 2009 році генеральний директор кіностудії ім. Довженка Ігор Ставчанський взяв кредит у комерційному банку “Камбіо”, а заставою вніс майно кіностудії, а саме: практично весь автопарк із 27 автомобілів. Серед них були і раритетні радянські авто - 2 чайки і один ЗІЛ-114.

Згодом, коли кіностудія не змогла розрахуватися за взятий кредит, автомобілі перейшли у власність банку. Це сталося у березні 2010 року.

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Потім банк виставив ці автомобілі на аукціон. Автомобілі придбав благодійний фонд “Підтримка розвитку одеського кінематографу” в особі директора Дениса Лошакова.

При цьому Герасимов підкреслив, що автомобілі було продано за ціною, яка в десять разів нижча, ніж можуть коштувати такі автомобілі: за кожне авто заплатили всього по 200 тис. грн.

Після цього автомобілі було передано до управління справами «Межигір'я».

За яких обставин відбулась передача наразі поки що невідомо.

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Герасимов вважає винним в цій шахрайській оборудці директора кіностудії Ігоря Ставчанського, який і до сьогодні продовжує обіймати цю посаду.

Також Герасимов додав, що, за його інформацією, директор кіностудії має відношення до так званої “сім'ї Януковича”: він має тісні стосунки з екс-заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Лекарєм.

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Крім того, Герасимов сказав, що має підозри стосовно того, що до другого президентського терміну Януковича планувався повний розвал кіностудії Довженка та передачу її земель під забудову.

За його словами, останні роки кіностудія фактично не здійснює статутної діяльності, там не знімаються фільми.

Він заявив, що кіностудія свідомо доводилась до стану занепаду, щоб в результаті ліквідувати її як господарюючий суб'єкт і передати землю під забудову.