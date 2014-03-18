Завтра Яценюк проведе засідання Кабміну
15:25, 18 березня 2014Політика
0 0
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк проведе чергове засідання уряду.
Яценюк завтра проведе засідання уряду
Завтра, 19 березня, під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться засідання уряду.
Читайте такожЯценюк виступив зі зверненням до жителів Півдня і Сходу України
Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Початок засідання о 10:00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter