Завтра Яценюк проведе засідання Кабміну

15:25, 18 березня 2014
Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк проведе чергове засідання уряду.  

Яценюк завтра проведет заседание правительства

Завтра, 19 березня, під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться засідання уряду.

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Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Початок засідання о 10:00.

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