Завтра Яценюк проведе засідання Кабміну

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк проведе чергове засідання уряду.

Завтра, 19 березня, під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться засідання уряду. Читайте такожЯценюк виступив зі зверненням до жителів Півдня і Сходу України Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. Початок засідання о 10:00.

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