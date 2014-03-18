Обама пропонує лідерам G7 обговорити 24 березня подальші дії щодо України - ЗМІ

Про це пише газета «Вашингтон пост» на своєму сайті.

Прес-секретар Обами Кейтлін Хейден розповіла, що Білий дім пропонує в кулуарах саміту з ядерної безпеки, який відбудеться наступного тижня, 24 березня, в Гаазі (Нідерланди), обговорити подальші кроки «G-7» у відповідь на дії Росії стосовно України.