Обама пропонує лідерам G7 обговорити 24 березня подальші дії щодо України - ЗМІ
16:46, 18 березня 2014Політика
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Президент США Барак Обама пропонує лідерам G7 обговорити наступного тижня подальші кроки щодо України.
Обама пропонує лідерам G7 обговорити 24 березня подальші кроки по Україні - ЗМІ / Reuters
Про це пише газета «Вашингтон пост» на своєму сайті.
Прес-секретар Обами Кейтлін Хейден розповіла, що Білий дім пропонує в кулуарах саміту з ядерної безпеки, який відбудеться наступного тижня, 24 березня, в Гаазі (Нідерланди), обговорити подальші кроки «G-7» у відповідь на дії Росії стосовно України.
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