Українським військовим у Криму дозволили застосовувати зброю - Міноборони

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

«У зв’язку із загибеллю українського військовослужбовця прапорщика Какуріна С.В. під час штурму 13-го фотограмметричного центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України (м. Сімферополь) нападниками, які були одягнені у військову форму військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, задля захисту і збереження життя українських військовослужбовців, згідно із рішенням виконуючого обов’язки верховного головнокомандувача ЗСУ та виконуючого обов’язки міністра оборони України, на підставі наказу начальника Генерального штабу – головнокомандувача ЗСУ, військовим частинам ЗС України, дислокованим в АР Крим, дозволено застосування зброї», - сказано у повідомленні.Читайте такожПо українським військовим в Криму стріляв російський спецназ

У Міноборони нагадали, що сьогодні, 18 березня, під час штурму 13-го фотограмметричного центру у Сімферополі прямим влученням в область серця було вбито прапорщика Какуріна, який перебував на спостережній вежі автопарку частини. Крім того, пострілами в область шиї та руки було поранено капітана Федуна В.А. Ще один український військовослужбовець отримав важкі травми ніг та голови від ударів кийками, арматурою та іншими предметами.

Нападники були одягнені у військову форму військовослужбовців Збройних сил РФ без знаків розрізнення та озброєні автоматичною зброєю і снайперською гвинтівкою.Читайте такожУ Сімферополі окупанти оголосили про арешт офіцерам українського фотограмметричного центру

Командира частини полковника Андрія Андрюшина, якого під час переговорів було захоплено, утримують в окремому приміщенні та силою примушують перейти на бік кримського народу.