Ярош: "Правий сектор" виступає за позаблоковий статус України
23:43, 18 березня 2014Політика
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Лідер "Правого сектора" заявив, що рух виступає за позаблоковий статус України.
"Правий сектор" виступає за позаблоковий статус України / Фото : Українська правда
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна".
"Правий сектор" не виступав і не виступає за вступ України в Євросоюз. Ми вважаємо, що Україна повинна бути суб'єктом, а не об'єктом геополітики. Ми виступаємо за позаблоковий статус країни. Як і шахтарі Донбасу, ми проти того, щоб в Україні були бази НАТО, тобто, ми проти членства України в НАТО. Ми будемо говорити з людьми, які і за Євросоюз, і з тими, хто за союз з Росією. Я підкреслюю, ми пропонуємо варіант позаблокового статусу України", - сказав Ярош.
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