Ярош: "Правий сектор" виступає за позаблоковий статус України

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна".

"Правий сектор" не виступав і не виступає за вступ України в Євросоюз. Ми вважаємо, що Україна повинна бути суб'єктом, а не об'єктом геополітики. Ми виступаємо за позаблоковий статус країни. Як і шахтарі Донбасу, ми проти того, щоб в Україні були бази НАТО, тобто, ми проти членства України в НАТО. Ми будемо говорити з людьми, які і за Євросоюз, і з тими, хто за союз з Росією. Я підкреслюю, ми пропонуємо варіант позаблокового статусу України", - сказав Ярош.