Політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС підпишуть 21 березня

Політичну частину Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом підпишуть у п'ятницю, 21 березня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та лідери усіх 28 країн-членів ЄС у Брюсселі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідовленні, поширеному Радою ЄС.

Церемонія підписання політичної частини Угоди призначена на 9.30 (10.30 за Києвом).

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"Угоду буде підписано вранці у п'ятницю всіма 28 главами держав та урядів ЄС та прем'єр-міністром Укпаїни Арсенієм Яценюком", - йдеться у повідомленні.

Відзначається також налаштованість ЄС підписати іншу частину Угоди про асоціацію з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі з Україною, яка "разом з політичною частиною становить єдиний інструмент". Голова Місії України при ЄС Костянтин Єлісєєв заявив, що очікує підписання економічної частини Угоди про асоціацію до кінця цього року.

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Як сказав європейський дипломат журналістам, лідери ЄС обговорять ситуацію в Україні, зокрема кризу в Криму під час робочої вечері у четвер, 20 березня, в перший день саміту ЄС. У ній візьме участь і Яценюк.