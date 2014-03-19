Міноборони чекає на рішення РНБО щодо перебування українських військових в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра оборони Петро Мехет.

Перш за все він закликав кримчан проявити витримку і терпіння у нинішній ситуації.

“Запевняю, що керівництво Міністерства оборони, Збройних сил України ніколи не кинуть жодного свого солдата, жодного громадянина України на території Автономної Республіки Крим. Ми робимо все можливе в рамках воєнно-політичних консультацій, в рамках того протистояння, яке російське воєнно-політичне керівництво створило не тільки в Криму, але і в інших областях, зокрема Луганській, Донецькій та Харківській. Але ми хочемо, щоб це було зроблено правильно”, - заявив Мехет.

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Він підкреслив, що наразі очікується рішення Ради нацбезпеки, яка зараз проводить засідання з цього питанню.

“І чекаємо закінчення переговорів. До переговорів було направлено рішення Верховного головнокомандуючого, міністра оборони України і першого віце-прем'єра України, і чекаємо закінчення цих переговорів”, - сказав заступник міністра оборони.

Він зазначив, що наразі проводиться мобілізація військовозобов'язаних. Водночас Мехет звернув увагу на ту проблему, що не можуть знайти за вказаними адресами військовозобов'язаних. Тому Мехет закликав всіх патріотів України самим приходити до військкоматів.