Тарута: Що швидше пройдуть вибори в Раду, то швидше стабілізується ситуація в країні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Донецької обласної держадміністрації Сергій Тарута на зустрічі з делегацією Послів Особливого Призначення - високих представників країн-членів Європейського Союзу за програмою Східного партнерства - Петра Мареша (Чеська Республіка), Сержа Смешова (Франція) і Вайдотаса Верба (Литва).

«Моя думка - це парламентські вибори потрібно якнайшвидше провести, тому що це теж питання досить складне», - сказав губернатор.

Читайте такожДонецькій області федералізація не потрібна - Тарута

При цьому він зазначив, що зараз український парламент «не сильно бажає припиняти свою діяльність», тому «тут знову національне рішення має бути в частині проведення парламентських виборів».

А з приводу майбутніх в травні президентських виборів в Україні, голова облдержадміністрації ще раз повторив, що в Донецькому регіоні вони будуть чесними і прозорими.

«Ми в Донбасі зробимо чесними вибори вперше в історії», - запевнив Тарута.