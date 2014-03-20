Турчинов: Заручників в Криму мають звільнити вже цієї ночі
01:43, 20 березня 2014Політика
0 0
Заручники, захоплені в Криму, мають бути звільнені вже цієї ночі.
Звільнення заручників очікується вже цієї ночі
Про це повідомила прес-служба в.о. президента Олександра Турчинова.
"За інформацією, наявною в української Сторони, о 21:00 годині вечора розпочався переговорний процес щодо звільнення всіх заручників, яких захопили російські військові та представники самопроголошеної влади Криму", - сказано в повідомленні.
Читайте такожТурчинов дав кримським сепаратистам три години для звільнення всіх заручників
"Звільнення заручників очікується вже цієї ночі", - підкреслили у прес-службі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter