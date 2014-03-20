Турчинов: Заручників в Криму мають звільнити вже цієї ночі

Про це повідомила прес-служба в.о. президента Олександра Турчинова.

"За інформацією, наявною в української Сторони, о 21:00 годині вечора розпочався переговорний процес щодо звільнення всіх заручників, яких захопили російські військові та представники самопроголошеної влади Криму", - сказано в повідомленні.

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"Звільнення заручників очікується вже цієї ночі", - підкреслили у прес-службі.