Командування тактичної групи "Крим" виводить особовий склад з об'єктів - журналіст
10:50, 20 березня 2014Політика
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Командування тактичної групи "Крим" виводить особовий склад з об'єктів, попередньо погодивши свої дії з Києвом.
Командування тактичної групи "Крим" виводить особовий склад з об'єктів /Reuters
"Ситуація в тг "Крим" закінчилася тим, що командир за погодженням з Києвом виводить особовий склад з об'єктів, знеструмлює і закриває приміщення. По домовленості з росіянами, буде організовано спільне патрулювання" об'єктів", - написав в Facebоok керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
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