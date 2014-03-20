Командування тактичної групи "Крим" виводить особовий склад з об'єктів - журналіст

10:50, 20 березня 2014
Політика
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Командування тактичної групи "Крим" виводить особовий склад з об'єктів, попередньо погодивши свої дії з Києвом. 

Reuters

"Ситуація в тг "Крим" закінчилася тим, що командир за погодженням з Києвом виводить особовий склад з об'єктів, знеструмлює і закриває приміщення. По домовленості з росіянами, буде організовано спільне патрулювання" об'єктів", - написав в Facebоok керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. 

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