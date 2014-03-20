Меркель: ЄС готовий ввести економічні санкції проти РФ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму виступі в бундестазі в четвер, 20 березня, заявила, що лідери ЄС при необхідності будуть готові піти на черговий етап санкцій проти Росії, що включає в себе економічні, повідомляє Deutsche Welle.

Читайте такожМеркель і Обама: «прийняття» Криму до Росії – неприйнятний удар по цілісності України

Ангела Меркель додала, що у зв'язку з анексією Криму Росією вона не бачить на даний момент підстав для співпраці з Росією в рамках G8. "Група восьми не буде існувати до тих пір, поки не з'являться політичні умови для такого важливого формату як G8", - пояснила Меркель.

За словами канцлера ФРН, Німеччина найближчим часом ухвалить рішення про те, чи відбудуться заплановані на кінець квітня німецько-російські урядові консультації. "Росія ізольована майже у всіх міжнародних організаціях", - констатувала Меркель.

Читайте такожНімеччина готова до застосування нових санкцій проти режиму Путіна

Вона додала, що список російських посадових осіб, щодо яких введено обмеження на в'їзд в країни ЄС і на рахунки яких в європейських банках заблоковано, може бути розширений.

20 і 21 березня в Брюсселі проходить саміт, присвячений ситуації в Криму.