Омельченко відмовився йти заступником до мера

“У мене сьогодні висока посада - народний депутат, голова Комітету Верховної Ради. Думаю, що вже ні першим, ні третім заступником ні до якого мера не піду”, - сказав народний депутат, фракція “Наша Україна – Народна Самооборона”, Олександр Омельченко під час Інтернет-конференції на порталі Ліга, повідомляє офіційний сайт блоку.

При цьому Омельченко зауважив, що в нього немає бажання в чому-небудь звинувачувати нинішню владу. “Бездіяльну владу нема в чому звинуватити, тому проблему треба вирішувати на рівні керівництва країни, що, на жаль, за останні два роки мовчазно спостерігає за тим блудом, що діється в Києві. Будемо втручатися, осторонь не залишимося”, - завірив Омельченко.

Говорячи про нинішнього голову Київради Леоніда Черновецького і методи керування столицею, Олександр Омельченко заявив, що “за часів Черновецкого і його оточення ограбували киян так, як це не робили німці і татаро-монголи”.