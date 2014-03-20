Країні потрібні прагматичні, і навіть цинічні переговори з Росією і ЄС,- політолог

Про це повідомив директор Інституту "Нова Україна" Андрій Єрмолаєв у ефірі "Шустер Live" на Першому національному телеканалі.

"У ці дні ініціативу підтримав і виступив із заявою Голова обладміністрації Донецької області Сергій Олексійович Тарута", - сказав Єрмолаєв. Він підкреслив, що такий форум потрібно проводити негайно. "Потрібна консолідація країни всередині, на рівні самоврядування, потрібна уповноважена група для переговорів з Російською Федерацією, потрібні нові політичні підстави для переговорів з Росією", - заявив експерт.

Єрмолаєв нагадав, що ще на початку березня ІСД "Нова Україна" висунув ідею зібрати представників регіонального самоврядування як мінімум на рівні представників обласних рад і мерів міст, а також представників фракцій Верховної Ради. Мета проведення Форуму - прийняття нового політичного договору, на підставі якого буде сформовано новий Уряд і проводитимуться реформи. "Нам потрібна нова, легітимна влада в Україні", - сказав Єрмолаєв.

Він додав, що країні потрібні прагматичні й навіть цинічні переговори з Росією і Євросоюзом, оскільки Україна втрачає не просто Крим, а втрачає людей. Єрмолаєв заявив, що люди зараз сильно розчаровуються в новій владі.

На думку Єрмолаєва, головна проблема полягає в тому, що якщо навіть проведений референдум був інспірований, реально сотні тисяч людей проголосували за незалежність, і вони в новому стані, в новому настрої. А разом з тим, сотні тисяч людей мають український паспорт. "Ми зараз повинні говорити про те, як бути з озброєними силами на період невизначеності з Кримом, а я вважаю, що це - невизначеність", - сказав він.

На думку експерта, перше, що потрібно зробити - на обмежений період домовитися про те, що військові частини України і Росії перебувають за місцем дислокації і вивести їх з міст. Після цього необхідно провести роззброєння і взяти під контроль всі загони самооборони. Це все можна провести під егідою ООН, запросивши туди представників, в тому числі, і збройних сил Організації.

"Виходом із ситуації я вважаю організацію після ось такої м'якої демілітаризації виборів до парламенту і проведення референдуму під міжнародним контролем", - сказав експерт. При цьому, на його думку, потрібно написати інші питання, не такі прямолінійні, які пов'язані з геополітичним вибором.

Про необхідність проведення Всеукраїнського форуму Національної єдності говорилося в підготовленому експертами Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна " плані по виходу з національної кризи "Шлях до національного миру: перші десять кроків".