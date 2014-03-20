Суд залишив Добкіна під домашнім арештом

Як повідомили УНІАН в суді, таке рішення було ухвалено сьогодні колегією суддів Апеляційного суду, яка розглядала скаргу Добкіна на обрання йому судом першої інстанції запобіжного заходу.

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У свою чергу Михайло Добкін у коментарі журналістам зазначив, що не погоджується з рішенням суду, відкриту проти нього справу вважає політичною, але запобіжний захід виконуватиме без порушень.

Також Добкін заявив, що наступного тижня має намір надати Центральній виборчій комісії заяву про реєстрацію кандидатом на посаду президента України.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня після допиту в Генпрокуратурі екс-главу Харківської ОДА Добкіна було затримано і направлено до СІЗО згідно з постановою Шевченківського райсуду від 1 березня.

За даними прес-служби Генпрокуратури України, Добкіну було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність України).