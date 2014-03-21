Меджліс вимагає розформувати «самооборону Аксьонова» у Криму

01:46, 21 березня 2014
Політика
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Меджліс кримськотатарського народу заявив, що вимагає роззброїти і розформувати незаконні формування громадян, які поклали на себе функції міліції та інших правоохоронних органів.

Самооборона, Симферополь / REUTERS


При цьому, як мовиться у зверненні «Про дотримання прав і свобод людини в Криму», ухваленому на розширеному засіданні Меджлісу, «вся відповідальність за права і свободи людини на півострові покладається на створені у Криму органи влади та їхніх посадових осіб».

У Меджлісі звернули увагу, що забезпеченням особистої безпеки громадян, захисту їхніх прав і свобод, запобіганням правопорушенням тощо має займатися міліція, а не незаконні формування.

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Також Меджліс кримськотатарського народу закликав владу Криму забезпечити виконання постанови Верховної ради Автономної Республіки Крим № 1208/30-10 від 11 березня 2014 року «Про гарантії відновлення прав кримськотатарського народу та його інтеграції у кримське суспільство».

Крім того, у зверненні мовиться, що через дедалі частіші випадки прямих погроз застосування насильства на адресу кримських татар регіональним та місцевим меджлісам доручено фіксувати факти прояву агресії стосовно всіх жителів Криму.

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