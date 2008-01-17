Яценюк має перевірити, робили Медведьку операцію, чи ні

Завтра у Верховній Раді не розглядатиметься питання про відставку Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора України через те, що він, за інформацією ЗМІ, перебуває на лікарняному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат України, представник фракції БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ після засідання погоджувальної ради.

Він зазначив, що у ЗМІ була інформація про те, що О.МЕДВЕДЬКУ зробили операцію. І Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК має з’ясувати, наскільки ця інформація відповідає дійсності.

За словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, за відсутності О.МЕДВЕДЬКА, парламент не розглядатиме питання про його відставку з посади генпрокурора.