ООН готова надати Україні допомогу в організації виборів Президента

14:51, 21 березня 2014
Політика
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Організація Об’єднаних Націй готова надати Україні допомогу і сприяння в організації президентських виборів 25 травня.

ООН / un.org

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

Він зазначив, що необхідно зробити все для того, “щоб ці вибори були прозорими, вільними та справедливими, і щоб всі українці погодилися з результатами”.

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