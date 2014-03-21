ООН готова надати Україні допомогу в організації виборів Президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

Він зазначив, що необхідно зробити все для того, “щоб ці вибори були прозорими, вільними та справедливими, і щоб всі українці погодилися з результатами”.