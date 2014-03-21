ООН готова надати Україні допомогу в організації виборів Президента
14:51, 21 березня 2014Політика
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Організація Об’єднаних Націй готова надати Україні допомогу і сприяння в організації президентських виборів 25 травня.
ООН готова надати Україні допомогу та сприяння організації виборів Президента / un.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.
Він зазначив, що необхідно зробити все для того, “щоб ці вибори були прозорими, вільними та справедливими, і щоб всі українці погодилися з результатами”.
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