Глава НБУ розповів, коли закінчиться обговорення меморандуму співпраці з МВФ

Про це на брифінгу заявив глава Національного банку України (НБУ) Степан Кубів, передає прес-служба Нацбанку.

"До 26 березня основна робота буде закінчена", - зазначив Кубів.

Він також зазначив, що НБУ проводить дискусії по кожному параграфу меморандуму.

"Ми працюємо і в суботу, і в неділю", - додав Кубів.