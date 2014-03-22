Глава НБУ розповів, коли закінчиться обговорення меморандуму співпраці з МВФ

03:42, 22 березня 2014
Політика
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Обговорення меморандуму співпраці України і Міжнародного валютного фонду (МВФ) буде закінчено до 26 березня 2014 р.

Обсуждение меморандума сотрудничества с МВФ будет закончено до 26 март

Про це на брифінгу заявив глава Національного банку України (НБУ) Степан Кубів, передає прес-служба Нацбанку.

"До 26 березня основна робота буде закінчена", - зазначив Кубів.

Він також зазначив, що НБУ проводить дискусії по кожному параграфу меморандуму.

"Ми працюємо і в суботу, і в неділю", - додав Кубів.

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