Чорновол та Червоненко влаштували скандал в прямому ефірі
04:10, 22 березня 2014Політика
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Українська журналістка Тетяна Чорновол та віце-президент Євразійського Єврейського конгресу Євген Червоненко влаштували під час телемарафону ТСН сварку.
Чорновол та Червоненко влаштували скандал в прямому ефірі / ТСН
Обидві сторони не могли порозумітися з приводи ситуації щодо гелікоптера, який належить Червоненкові і, на якому, на думку Черновол, з країни тікали Янукович, Пшонка і Ко.
Передісторією сварки став сюжет про те, як Чорновол розшукувала потенційні вертольоти, на яких з країни могли втекти представники попередньої влади.
І під час ефіру Чорновол виступила з обвинуваченням в корупції, хабарництві та інших бандитських схемах проти Червоненка, який намагався сказати щось на свій захист.
Після цього почалась словесна перепалка і, навіть ведучій ТСН, було складно втихомирити гостей.
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