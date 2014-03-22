Чорновол та Червоненко влаштували скандал в прямому ефірі

Обидві сторони не могли порозумітися з приводи ситуації щодо гелікоптера, який належить Червоненкові і, на якому, на думку Черновол, з країни тікали Янукович, Пшонка і Ко.

Передісторією сварки став сюжет про те, як Чорновол розшукувала потенційні вертольоти, на яких з країни могли втекти представники попередньої влади.

І під час ефіру Чорновол виступила з обвинуваченням в корупції, хабарництві та інших бандитських схемах проти Червоненка, який намагався сказати щось на свій захист.

Після цього почалась словесна перепалка і, навіть ведучій ТСН, було складно втихомирити гостей.