Міноборони спростовує інформацію про кримінальні справи проти військових у Криму

Жоден з військовослужбовців Криму, які не зрадили військову присягу на вірність українському народу, не буде залишений.

Про це говориться в офіційному повідомленні Міністерства оборони України.

"Останнім часом у Криму активно поширюється підготовлена російськими спецслужбами дезінформація про те, що нібито підрозділи Збройних Сил України після виведення з півострова “на материк” будуть негайно розформовані, а проти кожного українського військовослужбовця українською прокуратурою вже порушено кримінальну справу за державну зраду", - зазначається у повідомленні

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Міноборони заявляє, що подібні заяви та повідомлення не мають нічого спільного з реальністю та є дезінформацією.

Військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять службу в Криму, у відомстві називають "Справжніми Героями для кожного українця".

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У повідомленні підкреслюють, що сьогодні на найвищому рівні розглядається питання щодо надання кожному з військовослужбовців ЗСУ статусу “учасника бойових дій”, забезпечення інших гарантій та соціальних пільг за виявлені витримку та мужність.

"Жоден з військовослужбовців у Криму – Патріотів своєї держави, які не зрадили Військовій присязі на вірність Українському народові, не буде залишений – такою є офіційна позиція керівництва Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України", - резюмують в Міноборони.