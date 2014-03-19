Командир частини в Перевальному не віддавав наказу здатися окупантам

Про це Українській правді заявив заступник начальника бригади в Перевальному підполковник Валерій Бойко.

За словами заступника начальника бригади підполковника Валерія Бойка, ця інформація про відмову від опору, зовсім не відповідає дійсності.

Відповідаючи на питання, чи віддавав командир частини наказ здавати зброю він відповів: "Не було такого наказу здавати зброю. Ми знаходимося на місцях. Ніхто нічого нікуди не здає", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що військовим незрозумілий їх статус після 21 числа.

"Можливості застосовувати зброю у нас немає", - заявив він.

На репліку про те, що у вівторок було оголошено дозвіл застосовувати зброю для захисту, він відповів:

"Згідно із законодавством, у нас навіть зараз не воєнний час. Згідно із законодавством у нас лише одна людина має право застосовувати зброю - це вартовий. Всі інші, як тільки застосують зброю, згідно із законом будуть сидіти у в'язниці.... У нас навіть не військовий стан", - сказав Бойко.

"Для того, щоб не допустити провокацій, весь особовий склад зі зброєю перебувати не може. Потрібно контролювати його використання, тому що будь-постріл у бік російської сторони буде використовуватися як виправдання перебування російських військ на нашій території", - сказав він.

"Тому частина зброї у збройових кімнатах. Зі зброєю у нас черговий підрозділу і караул", - підкреслив Бойко.

"Тобто вони прийдуть, під білі ручки винесуть, а ми нічого зробити не зможемо. Будемо дубинами відмахуватися. Зброя 21 століття - дубина", - заявив Бойко.

Він також наголосив, що "з нетерпінням чекає приїзду міністрів Віталія Яреми та Ігоря Тенюха в Крим для переговорів.

"Вони кажуть, що ситуація під контролем, нехай приїжджають і домовляються", - додав Бойко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що українські військові в Перевальному припиняють опір окупантам.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"За оперативними даними групи «Інформаційне Опір», українська 36-я бригада (Перевальне) припиняє опір окупантам", - писав він.

"В даний час особовий склад бригади здає зброю на склад. Далі українські військові будуть визначатися - або приймати присягу на вірність окупантам, або звільнятися з армії, або евакуюватися на материк", - зазначає Тимчук.

Пізніше він уточнив, що офіцери 36-ї бригади заявляють, що особовий склад здав зброю лише частково.

"Інші заявляють, що чекають на рішення Києва до 21 березня. Наші військові хочуть до цієї дати почути чітку позицію українського військово-політичного керівництва щодо перспектив перебування українських військ в Криму", - написав він.