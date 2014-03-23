У мережі з'явилося відео тарану воріт української частини в Бельбеку російським БТРом

Російський БТР об'їхав українську вантажівку, що блокувала ворота частини, і проламав ворота.

Як повідомлялося раніше, російські війська штурмували українську військову частину у Бельбеку після того, як українські вояки відмовилися покинути територію бази.

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