У мережі з'явилося відео тарану воріт української частини в Бельбеку російським БТРом
05:33, 23 березня 2014Політика
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Російський БТР об'їхав українську вантажівку, що блокувала ворота частини, і проламав ворота.
Таран воріт української частини в Бельбеку російським БТРом
Як повідомлялося раніше, російські війська штурмували українську військову частину у Бельбеку після того, як українські вояки відмовилися покинути територію бази.
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