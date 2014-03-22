Російські окупанти взяли штурмом військову частину в Бельбеку
19:06, 22 березня 2014Політика
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Російські війська штурмували українську військову частину у Бельбеку після того, як українські вояки відмовилися покинути територію бази.
Вояки "Бельбеку" були вимушені покинути базу
Про це повідомив глава кримського медіацентру Міністерства оборони України Владислав Селезньов у своєму Facebook.
“17.00 штурм Бельбеку. Під час штурму на територію військової частини прорвалися представники самооборони Криму. Ворота в частину проламані за допомогою БТРа. Джерела стверджують, що в ході штурму були чутні постріли, у штурмі задіяно не менше 6 одиниць БТР-80. Дані про постраждалих перевіряються”, — йдеться у повідомленні.
Українські військові були змушені покинути територію частини.
Як повідомлялося, російська армія висунула українським військовим у Бельбеку ультиматум: здатися або буде штурм.
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