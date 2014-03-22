Російські окупанти взяли штурмом військову частину в Бельбеку

Про це повідомив глава кримського медіацентру Міністерства оборони України Владислав Селезньов у своєму Facebook.

“17.00 штурм Бельбеку. Під час штурму на територію військової частини прорвалися представники самооборони Криму. Ворота в частину проламані за допомогою БТРа. Джерела стверджують, що в ході штурму були чутні постріли, у штурмі задіяно не менше 6 одиниць БТР-80. Дані про постраждалих перевіряються”, — йдеться у повідомленні.

Українські військові були змушені покинути територію частини.

Як повідомлялося, російська армія висунула українським військовим у Бельбеку ультиматум: здатися або буде штурм.