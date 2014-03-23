Командира української військової частини у Бельбеку Мамчура звільнено з полону - ЗМІ
15:06, 23 березня 2014Політика
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Командира української військової частини у Бельбеку Юлія Мамчура звільнено з полону росіян.
Командира української військової частини у Бельбеку Мамчура звільнено- ЗМІ / Reuters
У Криму звільнено з полону росіян командира української військової частини у Бельбеку Юлія Мамчура. Про це, як повідомляють українськи ЗМІ, сказав один з офіцерів військової частини у Бельбеку майор Валерій Пиковець, передає 5 канал.
"Юлій Мамчур сьогодні вже на волі, його відпустили з військової в'язниці, куди вчора полковника відвезли російські солдати", - сказав Пиковець.
Офійійних підтверджень звільнення Мамчура з полону поки, що немає.
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