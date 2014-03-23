Командира української військової частини у Бельбеку Мамчура звільнено з полону - ЗМІ

У Криму звільнено з полону росіян командира української військової частини у Бельбеку Юлія Мамчура. Про це, як повідомляють українськи ЗМІ, сказав один з офіцерів військової частини у Бельбеку майор Валерій Пиковець, передає 5 канал.

"Юлій Мамчур сьогодні вже на волі, його відпустили з військової в'язниці, куди вчора полковника відвезли російські солдати", - сказав Пиковець.

Офійійних підтверджень звільнення Мамчура з полону поки, що немає.