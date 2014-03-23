Адвокат екс-голови наглядової ради «Брокбізнесбанку» повідомляє, що його не пускають до підзахисного

Про це УНІАН повідомив сам адвокат Олександр Лук’янченко.

За його словами, він сьогодні з 13:30 перебуває на контрольно-пропускному пункті СІЗО СБУ, розташованого на Аскольдовому провулку в Києві. Але черговий офіцер без будь-яких пояснень відмовляє у зустрічі з довірителем.

Адвокат зазначив, що на місце було викликано наряд міліції та складено відповідний протокол щодо порушення прав Бугая та його захисту.

Як повідомляв УНІАН, Бугая затримано 20 березня як ключового учасника злочинного угруповання Сергія Курченка та підозрюються у безпосередній причетності до масштабних розкрадань державного бюджету України.