Біля Гренландії вперше зафільмували рідкісний вид кальмарів (відео)

Існує 68 видів короткохвостих кальмарів, але не всі види добре вивчені.

У крижаних водах Північної Атлантики навколо Національного парку Північно-Східної Гренландії, де NASA випадково знайшла під льодом жахливий артефакт Холодної війни, дослідники виявили щось дивовижне: арктичного короткохвостого кальмара з ікрою. Про це пише Discover Magazine.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі Polar Biology, це перший випадок виявлення цього виду кальмарів у парку. Арктичні короткохвості кальмари (Rossia moelleri) зустрічаються рідко, а зняти їх на відео в цьому національному парку - ще більша рідкість.

"Національний парк Північно-Східної Гренландії - найбільший національний парк на Землі, але один із найменш біологічно вивчених морських регіонів Арктики", - заявила Пейдж Мароні зі Школи біологічних наук Університету Західної Австралії, провідна авторка дослідження.

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Зазначається, що ці результати підкреслюють важливість морських досліджень у цьому здебільшого недослідженому районі та те, як зміна клімату може вплинути на види, що мешкають тут у майбутньому.

Виявлення арктичного короткохвостого кальмара

Мароні та її команда зафіксували кальмара за допомогою легкого дистанційно керованого підводного апарата (ROV). Судячи з усього, це була зріла самка, а поруч знаходилися три ікринки, схожі на гроно винограду. Кальмар мав переливчастий фіолетово-помаранчевий колір і довжину близько 10 сантиметрів.

Важливо, що ці дані вказують на те, що в цій арктичній фіордовій системі з мінусовою температурою дійсно відбувається активне розмноження головоногих молюсків. Мароні сказала:

"Кальмар та ікринки були виявлені на глибині 50 метрів у воді з температурою близько −1,6 °C, що підкреслює стійкість морського життя в одному з найекстремальніших середовищ на Землі".

Чому це відкриття таке важливе

За даними Окінавського інституту науки та технологій, існує 68 видів короткохвостих кальмарів, але не всі види добре вивчені. Згідно з дослідженням, дані про біорізноманіття цих кальмарів залишаються нерівномірно розподіленими. Інформації про біорізноманіття кальмарів у глибоководних полярних регіонах дуже мало. Ці регіони, такі як Національний парк Північно-Східної Гренландії, також вивчені гірше, ніж інші морські екосистеми.

Оскільки головоногі молюски, такі як кальмари, дуже чутливі до змін навколишнього середовища, розуміння їхніх екосистем має вирішальне значення. Це нове відкриття може допомогти науці краще зрозуміти кальмарів, що мешкають у цьому регіоні.

"Накопичення знань про біорізноманіття в цьому регіоні має вирішальне значення для розуміння функціонування екосистем та їхньої стійкості в умовах прискорених кліматичних змін. Це дослідження надає цінну нову основу для відстеження екологічних змін у Арктиці, яка швидко нагрівається", - пояснила вчена.

Використання яхт для науки

Цікаво, що частково це дослідження стало можливим завдяки організації "Яхти для науки". Завдяки цій організації дослідницькі групи можуть використовувати приватні яхти для коротких, спеціалізованих дослідницьких поїздок у менш вивчені морські екосистеми.

У рамках цього дослідження Мароні та її команда взяли участь в експедиції Polar BLAST на борту судна Secret Atlas Micro Cruise Expedition за підтримки організації Yachts for Science. Вона пояснила:

"Наші результати показують, що наука з низьким впливом на довкілля та експедиційний туризм можуть допомогти заповнити суттєві прогалини у вивченні біорізноманіття у віддалених полярних регіонах. У малодосліджених полярних екосистемах навіть одне підтверджене спостереження може надати важливу інформацію про поширення видів, їхнє розмноження та стійкість до зміни клімату".

Зазначається, що необхідні додаткові дослідження для кращого розуміння екології арктичного короткохвостого кальмара, але на даний момент наука на крок ближче до того, щоб дізнатися більше про цих унікальних істот.

Дивовижні мешканці морських глибин

Дослідники майже 40 років спостерігають за печерою Бобкет в Алабамі, вивчаючи її рідкісного мешканця - алабамську печерну креветку (Palaemonias alabamae). Цей вид прісноводних ракоподібних зустрічається лише в цих печерних системах. А під час недавньої експедиції в печері знайшли ще одного унікального мешканця.

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