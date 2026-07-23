США заробили близько $13 мільярдів на венесуельській нафті: у FT з'ясували, де ці гроші

Американські законодавці вимагають розкрити, куди були спрямовані доходи та як контролюється їхнє використання.

Цього року США отримали понад $13 млрд від продажу венесуельської нафти. Про це повідомляє Financial Times.

При цьому аналітики зазначають, що досі достеменно невідомо, що сталося з цими коштами після їх отримання.

Економісти вказують, що ознаки відновлення економіки Венесуели залишаються відносно слабкими, незважаючи на скасування частини санкцій. За їхньою оцінкою, це може свідчити про те, що США не повернули всі доходи від продажу нафти назад до Каракаса.

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Важливо, що Вашингтон надає різні пояснення щодо використання цих коштів: від указу, в якому США описуються як "хранитель" нафтових доходів, до заяви президента Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати "заробляють багато грошей" на венесуельській нафті.

Американські законодавці з обох партій почали чинити тиск на адміністрацію, вимагаючи пояснити, куди пішли кошти та які заходи вживаються для запобігання корупції під час їх розподілу.

"Втручання Трампа у Венесуелу з самого початку було пов’язане з нафтою, владою та корупцією, при цьому мільярди доларів доходів від венесуельської нафти перебувають під контролем адміністрації Трампа без прозорості чи гарантій", - заявив конгресмен-демократ Хоакін Кастро.

За його словами, Конгрес "тримають у невіданні".

Також на слуханнях республіканська членкиня Палати представників Марія Ельвіра Салазар закликала оприлюднити звіти про рух коштів, наголосивши на важливості прозорості в питанні їхнього використання.

Зазначається, що початковий указ Трампа в січні передбачав, що кошти є власністю уряду Венесуели і будуть зберігатися на рахунках уряду США "як зберігача та в рамках державних повноважень".

Однак Міністерство енергетики США заявило, що кошти "розподілятимуться в інтересах американського та венесуельського народів".

Американські чиновники стверджують, що контроль над нафтовими коштами використовувався для чинення тиску на нового лідера Венесуели Делсі Родрігес.

Венесуельський економіст Франсіско Родрігес заявив, що офіційний показник зростання економіки країни у першому кварталі на 2,5% був найнижчим майже за п’ять років. Він додав:

"Ймовірно, Венесуела не зростала б швидше, незважаючи на збільшення нафтових доходів у першому кварталі, тому що США не передали венесуельському уряду весь обсяг збільшених нафтових доходів".

У свою чергу венесуельський економіст і колишній депутат від опозиції Хосе Герра заявив, що нафтові доходи мають бути значно вищими, ніж у попередні роки.

"Де гроші? Немає жодної прозорості, і уряд США не інформує нас", - сказав він.

Ситуація у Венесуелі

Раніше журналіст Fox News Джон Робертс повідомляв, що Трамп серйозно розмірковує над тим, щоб зробити Венесуелу 51-м штатом.

Репортер Білл Мелугін додав, що Трамп під час розмови з Робертсом також заявив, що у Венесуелі є нафта на суму 40 трильйонів доларів. Також, за його словами, президент США сказав журналісту, що "Венесуела любить Трампа".

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