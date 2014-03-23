ООН готова зіграти будь-яку роль для забезпечення мирного процесу в Україні

Про це заявив заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Джефрі Фельтман сьогодні в Донецьку в ході зустрічі делегації з керівництвом Донецької області, передає кореспондент УНІАН.Читайте такожГенасамблея ООН проведе засідання щодо України 27 березня

Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута закликав ООН допомогти вивести військових і мирних громадян, які бажають залишити Крим.

«Сьогодні є загроза тим громадянам, які перебувають в Криму, особливо військовим. І ось тут нам хотілося би, щоб ООН зробила все можливе, разом з іншими країнами, щоб гарантувати безпечний коридор виїзду того населення, яке хоче повернутися і тієї техніки, що знаходиться там», - наголосив керівник області.

За його словами, «сьогодні тривають конфлікти, їх провокують і, на жаль, вже є жертви».

Також Тарута зазначив, що в Криму «є дискримінація з приводу інших поглядів, і це стосується представників засобів масової інформації, тобто, журналістів, представників Української православної церкви Київського патріархату та національних меншин, і це становить проблему, яку ми самостійно не зможемо вирішити».Читайте такожООН готова надати Україні допомогу в організації виборів Президента

У відповідь на звернення голови ОДА Фельтман сказав, що зараз «ООН почала розміщувати своїх представників із захисту прав людини на прохання українського уряду», до них «скоро приєднаються такожпредставники ОБСЄ, і моніторинг, що зараз проводиться, допоможе прояснити і вирішити ситуацію».

Фельтман також відповів Таруті, що Генеральний секретар ООН під час відвідин Москви і Києва «порушував питання, які Ви озвучили - це захист військового контингенту в Криму». І, за словами представника ООН , після цієї зустрічі було заявлено, що тут «ООН готова відіграти будь-яку роль для забезпечення мирного процесу».