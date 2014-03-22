Глава МЗС Німеччини: до України прибуде 400 спостерігачів ОБСЄ

В Україну прибуде 400 спостерігачів ОБСЄ для деескалації ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр під час спільної прес-конференції з прем`єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

”Я радий, що нам вчора ввечері після тривалих переговорів... вдалося домовитися про створення місії ОБСЄ. Сюди (в Україну - УНІАН) зможуть приїхати перші спостерігачі, їх буде 400 чоловік, але перші поїдуть на Схід, Південь і Захід України. Вони спостерігатимуть за ситуацією і повідомлятимуть нас про неї. Скоро сюди зможуть приїхати сотні спостерігачів. Ми маємо надію, це сприятиме деескалації ситуації”, - зазначив міністр закордонних справ ФРН.

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Як повідомляв УНІАН, 21 березня, Постійна рада ОБСЄ схвалила рішення про направлення в Україну спеціальної моніторингової місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ.

Місія покликана зробити внесок до зменшення напруженості та утвердження миру, стабільності та безпеки. Спостерігачі, зокрема, збиратимуть інформацію та звітуватимуть про безпекову ситуацію у зоні відповідальності, встановлюватимуть та звітуватимуть про факти інцидентів та про повідомлення про інциденти, здійснюватимуть моніторинг та підтримку належного ставлення до прав людини та основних свобод, сприятимуть діалогу з метою зменшення напруженості та нормалізації ситуації.

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Місія буде координувати та підтримувати роботу виконавчих структур ОБСЄ, а також співпрацювати з ООН, Радою Європи та іншими міжнародними гравцями.

На початковому етапі місія складатиметься зі 100 цивільних спостерігачів і буде направлена на шість місяців. Її мандат може бути продовжено у разі відповідного запиту з боку України. Спостерігачі на початковому етапі будуть направлені до 9 українських регіонів. Головний офіс знаходитиметься у Києві.