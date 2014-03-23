Донбасу потрібна економічна і гуманітарна допомога західних країн - Тарута

Про це заявив голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута сьогодні на зустрічі із заступником Генерального секретаря ООН з політичних питань Джефрі Фельтманом, передає кореспондент УНІАН.

«Що стосується Сходу України, то сьогодні це найнебезпечніша зона, де будуть намагатися реалізовувати сценарій, який був у Криму, - сказав керівник області. - І завдання центральної влади, місцевої влади - забезпечити стабільність, спокій, законність і поліпшення життя людей на нашій території».Читайте такожФСБ РФ готує спецгрупи для дестабілізації ситуації в східних регіонах України - журналіст

За словами Тарути, найголовніша проблема в Донецькому регіоні сьогодні - це економічне та соціальне становище населення, яке через обкрадання їх колишньою владою стало бідним і знедоленим.

«Останні роки вимивалися величезні кошти в цілому з економіки України, в тому числі, і в східному регіоні. Через корупційні схеми, через недосконалість законодавства, через контрабанду крали десятки мільярдів, які перш за все забирали у пересічного населення. Більш того, створювалися величезні перешкоди для діяльності малого і середнього бізнесу, і це створило додаткове вогнище напруженості, і малозабезпеченого прошарку населення у нас стало, на жаль, більше», - пояснив Тарута представнику ООН.

При цьому голова ОДА додав: «Більше того, коли лідер Партії регіонів покинув країну, частина електорату партії, яка є найчисельнішою, відчула себе покинутою і почала шукати вихід, і цей вихід вона також бачить і в приєднанні до Росії».Читайте такожТарута: Що швидше пройдуть вибори в Раду, то швидше стабілізується ситуація в країні

Але Тарута наголосив, що сьогодні нова влада в регіоні розуміє «всі процеси, які відбуваються на вулицях; ми починаємо контролювати всіх лідерів проросійської риторики, які порушують закон; ми ведемо діалог в ідеологічній площині, зустрічаючись з усіма представниками партій та громадських організацій, це теж дає позитивні результати».

Але найголовніше, що необхідно сьогодні для подолання дестабілізації в Донецькому регіоні, - це якнайшвидше «поліпшити життя пересічної людини», акцентував голова ОДА.

«Нам необхідна на першому етапі з боку західних країн економічна і гуманітарна допомога. Тому що людям потрібно відчути вже в перші місяці, що влада їх знову не обманює, що вона прозора, що вона свою діяльність направила на кожну людину», - сказав Тарута.Читайте такожДо Донецька доставили гуманітарну допомогу з Німеччини

Він повідомив, що регіональна влада в Донецьку вже анонсувала, що «протягом півроку нашої роботи Донбас відчує значне поліпшення, але перші 2-3 місяці нам без західної допомоги складно обійтися».

«Тому ми сподіваємося на те, що всі країни, розуміючи реальну загрозу дестабілізації не тільки в нашому регіоні, а в цілому дестабілізації у світі, допоможуть нам у відстоюванні демократії і в створенні кращих умов для життя нашого східного регіону... Нам зараз необхідно, саме Сходу, Донбасу, і гуманітарна, і економічна допомога, - ще раз повторив Тарута. - І ми зробимо розподіл абсолютно прозорим, максимально ефективним і кошти вкладемо якраз в першу чергу тим, хто потребує. У нас дуже багато інвалідів, хворих, яким потрібно реально швидко допомогти».