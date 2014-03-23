Лутковська приїхала під СБУ і не пускає свідка у справі Курченка у суд

Про це Українській правді повідомило поінформоване джерело.

Раніше Олег Слабошпицький у своєму Facebook повідомив: " Дениса знайшли! Блокуємо машину СБУ на М. Коцюбинського 7. В'їзд в арку. СБшники хотіли вивезти його через чорний вхід".

Перед цим він зазначив: "Сьогодні цілий день шукаємо нашого друга Дениса Бугая, якого СБУ заарештувало по справі Курченка. З ним немає зв'язку, адвокатів до нього не пускають. О 17:15 минув термін, коли мав відбутися суд по обранню запобіжного заходу але нічого не змінилось".

Читайте такожГПУ підозрює Курченка у розкраданні держмайна “Укргазвидобування”

"Приїхала Лутковська і поки єдине що ми знаємо, що Денис був станом на 10:30 у СІЗО СБУ і його вивезли у суд", - додав Слабошпицький.

Раніше 23 березня Омбудсмен відкрила провадження у справі адвоката Дениса Бугая та звернулася до в.о. Генпрокурора з відкритим зверненням.

Лутковська підкреслила, що затриманий є адвокатом. "У зв'язку з цим звертаю Вашу увагу на те, що законодавство про адвокатуру містить спеціальні норми, що регламентують гарантії адвокатської діяльності та особливості здійснення затримання адвокатів".

Відповідно до ст.23 закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до нього запобіжний захід, зобов'язані негайно повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону. Слідчому з особливо важливих справ ГПУ Євгену Куценко, який здійснював затримання, було достовірно відомо про те, що Бугай є адвокатом, ... Разом з тим, слідчий не повідомив Раду адвокатів м.Києва про таке затримання і оголошення йому про підозру", зазначала Лутковська.

Як відомо, раніше СБУ повідомила про затримання голови наглядової ради ПАТ "Брокбізнесбанк" Дениса Бугая. Також був затриманий директор компанії "Газ України - 2020" Анатолій Кашкін. Затримання були проведені в рамках кримінального провадження, відкритого ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ст. 255 (створення злочинної організації).

Обидва затриманих є "ключовими учасниками злочинного угруповання Сергія Курченка і підозрюються в безпосередній причетності до масштабних розкрадань державного бюджету України".

Як відомо, Курченко оголошений у міжнародний розшук. Україна вимагає його негайної видачі для притягнення до кримінальної відповідальності.