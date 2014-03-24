Дещиця: небезпека війни Росії проти України зростає

Про це він заявив в ефірі огляду підсумків тижня американського телеканалу ABC News, передає Радіо Свобода

«Ми не знаємо, що на думці у (президента Росії Володимира) Путіна і яке буде його рішення. Тому становище стало ще більш вибухонебезпечне, ніж минулого тижня», – сказав він відповідаючи на запитання, що змінилося з цього огляду після його виступу на цьому телеканалі тиждень тому.

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За словами голови МЗС, таке нині становище попри те, що світова спільнота намагається за допомогою дипломатичних заходів і санкцій зупинити Росію.

При цьому Дещиця наголосив, що в разі вторгнення Росії на континентальну частину України українці готові захищати свою Батьківщину.

Якщо російські війська вторгнуться у східні регіони України, «нам буде важко просити людей, українців, які живуть там, не відповідати на таке воєнне вторгнення», – сказав чільний український дипломат.

Перед його виступом у телепрограмі, серед іншого, показали відеосюжет про захоплення російськими військами української частини в Бельбеку у Криму під командуванням полковника Юлія Мамчура.