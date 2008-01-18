Верховна Рада візьметься за Добкіна і Кернеса

Верховна Рада України планує сьогодні створити тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції та законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ і секретарем Харківської міської ради Геннадієм КЕРНЕСОМ в системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконання ними службових обов’язків.

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні ВР планує ратифікувати Статут організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ.

Також передбачається розглянути питання щодо припинення повноважень народних депутатів України, які перейшли на роботу у виконавчу владу.

У кулуарах ВР, біля сесійної зали, на столі стоїть портрет Євгена Кушнарьова у траурній рамці, перед портретом засвічена свічка і квіти.

Як відомо, учора, 17 січня, минув рік від дня загибелі народного депутата України п’ятого скликання від Партії регіонів Є.Кушнарьова. Учора в Харкові відбулися заходи із вшанування пам’яті померлого.