Екіпаж "Генічеська" військові РФ били ногами, а "Черкасам" погрожували збройним штурмом

Російські окупанти збираються штурмувати морський тральщик "Черкаси", не виключено використання зброї.

Про це "Українській правді" повідомив старший мінер артилерійської мінно-торпедної бойової частини старший матрос корабля "Черкаси" Олександр Гутник, який посилається на слова його колег із захопленого судна "Генічеськ".

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"Захопленим морякам силовики обіцяли, що сьогодні штурмуватимуть "Черкаси" і застосовуватимуть до екіпажу грубу фізичну силу, навіть аж до використання зброї. За їх словами, "цей екіпаж "знахабнілий" і дуже пошкодує, якщо чинитиме опір", - процитував Гутник.

"Ми продовжуємо стояти в озері Донузлав на якорі, чекаємо наказу", - додав він.

Крім того, він розповів подробиці захоплення рейдового тральщика "Генічеськ".

"Захоплення відбувалося у понеділок вранці, стояв сильний туман над озером. До них підійшов катер, екіпаж не встиг витягнути якір, тому що занадто пізно його побачили", - розповів Олександр.

"Спецназ застрибнув на борт, почав застосовувати грубу фізичну силу до членів екіпажу "Генічеська". Найбільш постраждали ті, хто намагався дати відсіч, і командир тральщика", - розповів він.

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"Після цього всіх, навіть тих, хто відпочивав у кубриках після вахти, викинули на верхню палубу і поклали обличчям вниз, їх били ногами", - навів Гутник слова своїх колег.

"Після цього корабель пішов за наказом росіян до причалу, пришвартувався, всіх людей відправили додому. Всіх, крім командира, з яким спілкуються, але його подальша доля поки невідома", - додав він.