Велика сімка та ЄС погрожують Росії новими санкціями за відторгнення Криму від України

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у так званій Гаазькій Декларації, що її ухвалили лідери США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, а також Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей та Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.

”Сьогодні ми підтверджуємо, що дії Росії матимуть значні наслідки. Це чітке порушення міжнародних норм і серйозний виклик верховенству права по цілому світу і має турбувати всі країни. У відповідь на порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України і для демонстрації рішучості відповісти на ці незаконні дії, на двосторонньому та багатосторонньому рівні ми запровадили низку санкцій проти Росії та відповідальних осіб та установ”, йдеться у Декларації.

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”Ми залишаємось готовими посилити наші дії, включно зі скоординованими секторальними санкціями, які матимуть все більший вплив на російську економіку, якщо Росія продовжуватиме ескалацію ситуації... Росія має чіткий вибір. Дипломатичними каналами провести деескалацію ситуації і ми заохочуємо російський уряд піти цим шляхом. Росія має поважати територіальну цілісність та суверенітет України і Росія має почати переговори з урядом України...”, йдеться з заяві.

Сімка підтвердила попередній намір не проводити саміт вісімки у червні в російському Сочі, натомість зібратись на саміт у форматі сімки в Брюсселі у той же час.