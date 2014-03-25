Пентагон відправить українським військовим 25 тисяч продовольчих пайків

Як повідомив офіційний представник міністерства оборони США контр-адмірал Джон Кірбі, продукти будуть відправлені в Міжнародний центр миротворчості та безпеки в місті Яворів (Львівська область), передає ИТАР-ТАСС.

За його словами, на завершення всієї "паперової роботи" та доставку вантажу піде від трьох до п'яти днів, тому очікується, що українські військовослужбовці отримають американські продовольчі пайки вже до кінця поточного тижня. На питання, чому обрано саме такий вид допомоги, Кірбі відповів: "Вони про це попросили".

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Що стосується іншої частини запиту про військову допомогу, з яким Україна звернулася до США, то він продовжує вивчатися, сказав контр-адмірал.

"З точки зору різних відомств у Сполучених Штатах, увага повинна бути приділена небойовим компонентам", - підкреслив представник Пентагону.